Nejdřív Miami, teď Barcelona! Jágrova Veronika dráždí Španěly v těchto sexy plavečkách

Veronika Kopřivová Foto: archiv V. Kopřivové

Jágrova holka Veronika Kopřivová (27) si užívá pohádkové léto. Více jak měsíc trávila s Jaromírem Jágrem v Americe v Kalifornii i na Miami, nyní se přesunula zpět do Evropy. Ale do Kladna to rozhodně není. Sluníčka si užívá momentálně ve Španělsku.