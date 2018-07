Hrozily problémy: Vietnamská rodina Moniky Leové musela opustit republiku dřív, než zamýšlela

Monika Leová Super.cz

"Už nyní to byl hrozný porod je sem dostat, takže pár let sem teď podle mě nikdo nezavítá. Právě proto opustili Českou republiku dříve. Báli jsme se, že by mohli mít v budoucnu problémy. Vyhostili by je, byl by problém i pro další členy rodiny, kdyby chtěli přijet, nechtěli jsme to komplikovat a mít černý puntík," vysvětluje.

Primácké moderátorce je moc líto, že do Česka už nikdy nepřiletí její babička. "Babička se sem už asi nepodívá. Moc se jí tady líbilo, jsem ráda, že viděla, co můj tatínek vybudoval, že byla na svatbě. Sestřenka říkala, že to byla její snová svatba, tam je to o něčem jiném. Jsem ráda, že tady byli, tatínek byl moc pyšnej, že jsme je sem dostali. Moc si to užili, akorát jim byla hrozná zima, tak byli celou dobu u ohříváků," dodala s úsměvem Monika na otevření italské restaurace. ■