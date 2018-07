Lucie Bílá maká stejně drsně jako její dvoumetrový obr Radek: Tvrdý režim v jídle, žádný alkohol a dřina ve fitku

Lucie Bílá promluvila o tom, jak na sobě tvrdě dře. Super.cz

Partner zpěvačky Lucie Bílé (52) Radek Filipi je dvoumetrová hora svalů. Zpěvačku do sportu a dřiny nutit také nemusí. Ta to prý dělá i bez jeho vedení. "Už jsem tak velká, že se mnou se moc hnout nedá. Mám jasně zajetý rituál, který mě baví a který mi vyhovuje. Makám na sobě pořád, tvrdý režim v jídle, nepití alkoholu, cvičení," řekla Super.cz Lucie.

Líbí se jí, že Radek na sobě také tvrdě dře. "Maká na sobě fest, v posilovně je každý den, a i u moře určitě bude hledat příležitost, aby si tělo udržel. Je to pro něj důležitý. Je neskutečně přizpůsobivej, někdy mám pocit, jako bychom byli jeden člověk, je to hrozně příjemný. Je to kluk do nepohody," prozrazuje.

S partnerem se těší na společné léto. Čeká je dovolená u moře. Zatěžkávací zkouškou vztahu prý nebude, není to jejich první. "Na začátku srpna máme deset dní u moře. Nepotřebuju cestování, budeme na jednom místě. Za půl roku jsme najeli 32 tisíc kilometrů, mám cestování dost. Máme krásný pronajatý dům na pláži, těším se tam," prozradila na křtu videoklipu Romana Tomeše (30), který pokřtila. ■