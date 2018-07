Před těhotnou manželkou dal přednost jiným ženám: Roman Tomeš má v klipu krásnou tanečnici a za kmotru si vybral Lucii Bílou

Roman Tomeš Super.cz

V klipu si Roman dokonce zatančil, i když s jinou partnerkou, než je jeho manželka Michaela Tomešová (27). "Moje žena je těhotná a ty taneční kreace, kdy tam ta holka leze po stěně a po zdi, by Míša v tomhle stavu neměla úplně dělat. Tak to je jeden důvod. A pak si myslím, že by to nedělalo úplně dobrotu, protože už takhle jsme spolu vlastně pořád," míní Roman, jenž s manželkou nesdílí pouze domov, ale hrají spolu i v několika muzikálech. "Možná by to už diváky trošku štvalo. Fanynky tedy zřejmě tuší, že jsem zadaný, manželku před nikým opravdu netajím," smál se.

A vysvětlil nám i to, proč si jako kmotru vybral zrovna Lucii Bílou, a ne třeba Karla Gotta, když vystupuje jako Mistrovo alter ego v dalším muzikálu Čas růží. "Za svůj život jsem měl tři platonické lásky. Lucii Bílou, Natálii Oreiro a svoji ženu, kterou jsem si nakonec vzal. S Luckou spolupracujeme v muzikálu a byla to jasná volba," svěřil. "A Karel Gott mi kdysi dávno, před mnoha lety, křtil taky jeden videoklip. Nesmírně si ho samozřejmě vážím, ale přece jen si myslím, že když vedle mě na stagi stojí krásná a talentovaná žena, dělá to hezčí kontrast," uzavřel. ■