Pro účast v soutěži krásy dělá tato brunetka vše: Utekla z Anglie od přítele, který tam hraje fotbal

Finalistka č. 2 Miss Czech Republic Liana Vasilišinová kvůli soutěži riskuje vztah.

Kvůli tomu, aby se mohla účastnit všech aktivit kolem soutěže, udělá finalistka Miss Czech Republic asi všechno. Liana Vasilišinová dokonce dočasně opustila přítele, který hraje fotbal za anglický klub. "Máme to teď trochu komplikovanější," přiznala nám. "Přítel hraje fotbal za Brighton a jsem spokojená, takže určitě nikoho jiného nehledám," dodala.

"Bydlíme kousek od pláže a od moře, i když je tedy o dost studenější než tady na soustředění v Emirátech," smála se půvabná brunetka.

Nechtěla být jen fotbalovou partnerkou, ale je to těžké. "Snažila jsem se najít si v Anglii i práci, ale není to tak úplně jednoduché, jak jsem si myslela. Zkoušela jsem to jako hosteska a zaplatila jsem si i kurz angličtiny. Ale našla jsem si kamarády, což je super," řekla nám.

A jak přežije její vztah účast v soutěži, když budou s partnerem často od sebe? "Příteli se stýská, ale hrozně mě podporuje a je rád. Já ho podporovala ve fotbale a on mi to teď může vrátit," míní Liana. ■