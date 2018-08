Pánové sportovci, je zbytečné jí vypisovat: Tahle finalistka soutěže krásy už svého hokejistu má

Nicolle Vymětalová chodí s hokejistou. Super.cz

Finalistka Miss Czech Republic Nicolle Vymětalová už za sebou několik soutěží krásy má, tuto by samozřejmě ráda vyhrála, stejně jako ostatní dívky. "Je to můj sen a moc bych si to přála," svěřila nám na soustředění v Rás al-Chajma.