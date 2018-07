Noidova dcera bude mít sourozence: Zpěvákova ex Gábina Bártová čeká miminko s novým přítelem

Gábina Bártová čeká miminko s přítelem Petrem Švamberou. Foto: archiv G. Bártové

O tom, že je bývalá partnerka zpěváka Vaška Noida Bárty (37) šťastná v novém vztahu s podnikatelem Petrem Švamberou , jsme nedávno psali. Ale jak velké štěstí to je, jsme v tu chvíli ještě nevěděli. Gabriela Bártová (29) totiž s novým přítelem čeká miminko.

A už to nějaký ten pátek je. "Já si toho všiml už asi před dvěma měsíci. Ale řekla mi to teprve nedávno. A mám z toho radost, přeju jí hodně štěstí," řekl Super.cz Noid, který si oblíbil i nového partnera své ex. "Petr je fajn chlap," míní.

Na sourozence se určitě těší i Gábinina a Vaškova dcera Terezka. Přece jen vyrůstat jako jedináček není to pravé ořechové, i když má kolem sebe i děti Vaškova bratra Štěpána, s nimiž tráví také hodně času. ■