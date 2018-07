Z finále jedné soutěže krásy odstoupila, do další se přihlásila: Tahle ohnivá brunetka soutěží o titul Miss Czech Republic

Miroslava Pikolová je finalistkou Miss Czech Republic. Super.cz

Tím, že se opět dostala do finále, se jí splnilo hned několik snů. Díky tomu se totiž i poprvé podívala so Spojených arabských emirátů, kde probíhalo soustředění, na němž jsme jednotlivé dívky vyzpovídali. "Je to tady naprosto nádherné a užívám si to," prozradila u bazénu luxusního hotelu v Ras al Khaimah.

Pobavili jsme se i o rivalitě mezi soutěžícími. "V každé soutěži rivalita existuje, každá dívka jde za sebe, ale zároveň se snažíme fungovat jako tým. Normálně se bavíme, není to tak, že bychom se nenáviděly," míní okatá brunetka, která patří k finalistkám, které jsou single.

"Mám za sebou jen jeden vztah, který nebyl moc dobrý, a věřím, že snad potkám nějakého lepšího muže," doufá Mirka, která touží po modelingové práci v zahraničí. ■