Poslední rozloučení s hvězdou Kameňáků Glazarem: Uplakaný Troška přijel na poslední chvíli

Rodina a kamarádi se rozloučili se známým hercem.

Ten do smuteční síně krematoria ve Dvoře Králové nad Labem přispěchal pět minut po začátku. Režiséra totiž zdržela dopravní situace po cestě z Prahy a uvíznul v koloně. Rozloučení s Glazarem ale nakonec stihnul. Na místo dorazil udýchaný, donesl herci k rakvi rudou růži, poklonil se a následně se přidal mezi zbytek smutečních hostů.

Těch bylo na místě na několik desítek, vedle rodiny zde byli především přátelé a fanoušci z jeho rodného města. Smuteční řeči se ujal Glazarův kamarád, který s ním byl v kontaktu do jeho posledních chvil. „Dne 11. července letošního roku nás opustil velký člověk, byl velký rozměrem, ale především srdcem, a vešlo se do něj tolik lidí, kolik jen chtělo,“ zaznělo v jeho řeči.

„Vašek odlišný byl, to trápení s nemožností žít normální život, jaký by chtěl, byl jeden z jeho důvodů odchodu do Prahy. Praha mu nedala jen možnost realizace svého snu, ale také ho obdarovala přátelstvím velkým lidí, stal se přítelem Heleny Růžičkové či přítomného Zdeňka Trošky,“ dodal kamarád zesnulého. ■