V SuperStar jí to nevyšlo, teď to zkouší v soutěži krásy: Bude tentokrát brunetka ukrajinského původu úspěšnější?

Maria Boichenko před Miss Czech republic soutěžila už v SuperStar

Maria Boichenko už podle jména Češka není. To ale v Miss Czech republic ani nemusí být, dívkám stačí pouze trvalý pobyt v naší zemi. Tudíž se díky svým dokonalým křivkám a půvabu mohla dostat do finále soutěže.

"Modeling mě vždycky bavil. Od malička jsem také vždycky zpívala, ale profesionálně jsem se tím nezabývala. Zkusila jsem to v SuperStar, ale nepovedlo se to, protože jsem ve druhém kolem vypadla," určitě si vzpomenete na krásnou brunetku, kterou porotci poslali, aby šla raději na soutěž krásy.A tak to udělala a uspěla.

"Všichni mi pak psali, ať se opravdu přihlásím, takže jsem se přihlásila," smála se Maria, která zatím žádné modelingové zkušenosti nemá. Maria je nezadaná, studuje vysokou školu ekonomickou, a kdyby jí to v miss nevyšlo, ráda by časem pracovala třeba jako manažerka. ■