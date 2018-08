Blonďatá kráska z finále soutěže krásy v bikinách: Dokonalou pleť jí zdobí tetování spojené s její profesí

Natálie Kontová je finalistkou Miss Czech Republic č. 4. Super.cz

"Nikdy jsem toho nevyužívala a nedělala ze sebe blbou blondýnu," smála se studentka hudby, která je jako jedna z mála finalistek tetovaná. Na spodní straně paže má houslový klíč. "Je to poměrně čerstvé, nikomu to zatím v modelingu nevadilo. Ale počítám s tím, že se to někdy bude muset zapatlat, aby to nebylo na fotkách vidět," řekla nám.

"Modeling je můj největší sen, ale na konzervatoři studuji příčnou flétnu a klavír, to mě taky naplňuje," dodala Natálie s tím, že nám v budoucnosti určitě něco ze svého repertoáru předvede. ■