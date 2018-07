Nečančala se ani nelíčila: Heidi trávila dovolenou v Beskydech v gumákách, pláštěnce a teplákách

Heidi dovolená propršela. Foto: archiv H. Janků/ M. Graclík

Zpěvačka a moderátorka Heidi Janků (55) vyrazila na dovolenou do Beskyd. A zatímco doma v Uhříněvsi u Prahy svítilo sluníčko, Heidi si i se svým čtyřnohým kamarádem Edou "užívala" na horách pořádné přívaly deště!

„Letos jsem ještě neřešila nějakou zásadní dovolenou. Zaprvé proto, že se na to necítím, a zadruhé proto, že Eda ještě neposlouchá úplně na slovo a já nechci nikoho obtěžovat s nevychovaným pejskem. Domluvila jsem se s mojí tetou, že strávíme týden na naší rodinné chatě v Malenovicích v Beskydech," svěřila Heidi.

"Já osobně jsem na této chatě trávila veškeré prázdniny jako malá holka, takže pro mě to byla taková malá nostalgie. Když jsem byla na chatě naposledy jako holka, nebyla tady zavedená elektrika, takže jsme svítili petrolejkou, pro vodu jsme chodili do studánky do lesa a jediná zábava bylo lezení po stromech, běhání po lese a večery jsme trávili hraním karet,“ vzpomínala Heidi.

„Teď je chata zmodernizovaná s indukční vařící deskou, ledničkou, televizí, prostě se vším komfortem – takže zas taková nostalgie to nebyla,“ přiznává se smíchem sympatická brunetka.

„Bohužel, počasí se po jednom dnu zkazilo a začalo pršet až tak, že byla vyhlášená povodňová pohotovost. Já jsem na to byla připravená – gumáky, pláštěnka i několikery tepláky jsem měla s sebou a Edovi déšť taky nevadí, ale teta byla stále jen v chatě, takže jsme se po čtyřech dnech rozhodly, že pojedeme ke mně do Prahy, protože tam svítí sluníčko, tak snad do Uhříněvsi ten déšť nepřivezeme,“ dodala Heidi, která si i o prázdninách odbíhá zazpívat na koncerty se svou novou kapelou HeidiBand. ■