Primácký reportér získal roli v zahraničním filmu! Parťáka dělá slavné hvězdě akčňáků

Josef Mádle s Jackiem Chanem Foto: archiv J. Mádleho

„Zavolali mi, jestli bych nepřišel na casting na zahraniční filmovou roli, tak jsem to zkusil,“ prozradil reportér s tím, že za dva dny mu volali znovu, že o něj mají zájem. "Že ve filmu hraje Jackie Chan, to jsem se dozvěděl až krátce před natáčením. Mám roli přítele hlavní herečky. Ve filmu hraju vysloužilého vojáka, který ve válce přišel o nohu," říká Mádle.

A prozradil i detaily z natáčení. "Byl jsem bez nohy na invalidním vozíku, nohu mi vymažou klíčováním. Jestli budu mít smůlu i ve vztahu, nemůžu prozradit,“ usmívá se.

A jak na něj slavný herec, který ve snímku hraje, produkuje jej i režíruje, zapůsobil? „Na to, že je to hvězda první kategorie, byl moc milý a vůbec se nechoval povýšeně. Přivítal se se mnou, na place vtipkoval. Přesně řekl, co si představuje, několikrát s námi scénu prošel. Je to perfekcionista, jednu scénu jsme točili pět hodin. Byl to pro mě opravdu zážitek,“ dodal primácký reportér. Některé scény filmu se natáčely v Česku, v Hradci Králové ■