Čtyřnásobná máma, která se rozvádí se sexy plavčíkem z Pobřežní hlídky, ukázala skálopevné břicho

Brooke Burke Profimedia.cz

Je skoro k nevíře, že žena na fotce má čtyři děti a je jí 46 let. Co za skvělou postavou stojí? Snímek dává odpověď, herečka Brooke Burke je na něm zvěčněna při cestě do fitka. Absolvuje ji několikrát týdně a odměnou je jí na pohled krásné tělo, v němž se také dobře cítí.