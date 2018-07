Věříte jí, že je to dřina? Verešová předváděla své dokonalé tvary v plavkách na řeckém ostrově

Andrea dráždí v bikinách na Mykonosu. Foto: archiv A. Verešové

„Poprvé na tomto exotickém ostrově, už se nemůžu dočkat,” líčila nadšeně modelka.

Na Mykonos, kde shodou okolností tráví dovolenou Leoš Mareš s manželkou Monikou, neodcestovala Andrea čistě za odpočinkem, ale bude zde fotit kampaň luxusní italské sportovní značky, jíž je léta tváří.

„Miluji svoji práci. Možná to tak nevypadá, ale modeling je fuška a občas dá pořádně zabrat, ale mám štěstí, že můžu dělat to, co mě skutečně baví,” komentovala Andrea Verešová snímky v plavkách, kterými se pochlubila prostřednictvím svého profilu na sociální síti. ■