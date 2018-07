Kontroverzní zpěvák přiznal, že je pansexuál a barsexuál: Mám manželku, ale přitahují mě i muži

Brendon Urie na sebe rád poutá pozornost. Profimedia.cz

Zpěvák skupiny Panic! At the Disco Brendon Urie (31) promluvil o své sexuální orientaci, nad kterou zůstává tak trochu rozum stát. Přiznal se totiž, že je pansexuál. „Jsem ženatý svou ženu velmi miluji, ale přitahují mě i muži, protože jsem přitahován osobnostmi, ne pohlavím,“ svěřil se v nedávném rozhovoru pro Paper magazín.

Pokud vám přijde, že se slavný zpěvák právě přiznal k bisexualitě, jste však na omylu. Klasifikuje se jako pansexuál. Zatímco bisexuálové jsou přitahováni k oběma pohlavím, mužům i ženám, pansexuálové pohlaví nerozlišují. Věří, že existuje více pohlaví než dvě a nenechávají se jím limitovat. Aha.

Urie také přiznal, že pokud si vyrazí do baru s přáteli, po pár drincích olizuje všechno, co mu přijde do cesty. „Je mi jedno, kdo to je, všichni se líbáme se všemi. Dalo by se říci, že jsem trochu i barsexuál,“ svěřil se dále v rozhovoru. Barsexuálové jsou pro změnu lidé, kteří na sebe na veřejných místech rádi poutají pozornost. Většinou to dělají dívky, které se líbají s kamarádkami.

Zdá se, že to bude případ i slavného frontmana. Pro trochu pozornosti šel by nejspíš světa kraj a už neví, jak by na sebe upozornil. Zajímalo by nás, co na prazvláštní orientaci svého muže říká jeho žena Sarah Orzechowski (31), která se proslavila na sociálních sítích. Tohle je totiž trochu silná káva i na nás. ■