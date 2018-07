Nechce být v důchodu nebo pod drnem, až půjde dítě do školy: Bořek Slezáček svěřil, proč už nebude po 2 klucích zkoušet holčičku

Bořek Slezáček už nechce další děti. Super.cz

"Se starším synem už jsme byli na Ostravsku a v Beskydech, mladší byl s babičkou na fotbalovém týdnu na Mácháči. Na Moravu se ještě vrátíme jako celá rodina. Ale jinak ani nemám kdy někam jet, protože už od začátku srpna se začíná zkoušet muzikál Trhák," vysvětlil Bořek, který zdědil roli Waldemara Matušky a bude hrát hajného.

Pokud jde o děti, prý mu dvě stačí a s manželkou už holčičku zkoušet nebudou. "Já po holčičce vyloženě netoužím, i když moje Žaneta by ji moc chtěla. Už jsem starý a někdo musí mít rozum. Abych vedl svoje dítě do 1. třídy v šedesáti letech, to není to pravé ořechové. Jsou kanci, kteří do toho jdou, a pak umřou a to děcko zůstane v pěti letech samo. To mi nepřijde OK. Takže je to poprvé, co jsme se rozhodl mít rozum," uzavřel. ■