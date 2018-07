Tři měsíce po operaci dostanou jeho operované vazy zabrat: Hvězda Tváře se chystá tančit v muzikálu

Milan Peroutka bude po operaci tančit v muzikálu. Super.cz

Jsou to tři měsíce, co mu operovali vazy a Milan Peroutka (28) už zase jede na plný plyn. Momentálně má sice maličkou pauzu, ale už v srpnu začne zkoušet muzikál Vlasy, který má velmi náročnou choreografii. Tam dostane jeho noha zabrat.

Teď se Milan vrátil z Jordánska a čeká ho ještě cesta do Číny. "Teď mám schůzky s vydavatelstvími, protože jsme s kapelou natočili desku, kterou bychom chtěli na podzim vydat, ale ještě není úplně jasné u koho," svěřil nám Milan, když jsme se potkali na otevření nové italské restaurace.

"Už jsem si ale dělal pořádek ve scénářích, protože jakmile přiletím z Číny, už mi začne vedle koncertů s kapelou také natáčení Ordinace a zkoušení Vlasů, kde mi změnili roli, a nakonec budu Cloude, tak se musím songy trochu přeučit," doplnil.

"Bude to pro mě i velká zkouška, co se týče mojí nohy. Jsem zvědavý, co to udělá, protože ten limit hojení je šest měsíců, a někdo říká, že to trvá třeba ještě déle. Ale pořád na tom makám a cvičím s pětikilovou zátěží. Procvičovat se to musí," uzavřel. ■