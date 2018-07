Má stejně klobouků, kolik je mu let: V 81 se ale Přeučil s manželkou nebáli laškovat s tygrem

Jan Přeučil a Eva Hrušková vyrazili za dobrodružstvím do zooparku. Super.cz

Ve svém věku je neuvěřitelně vitální. Herec Jan Přeučil (81) s manželkou Evou Hruškovou jako každoročně vyrazili na soustředění finalistů Muže roku, kde mladé muže gentleman v klobouku vyučoval rétorice. A v Lipové se jeli s kluky podívat i do zooparku, kde se stejně jako ostatní nechali fotit s mladou tygřicí, což nebylo úplně bezpečné .

"Já se trošku bál, ale protože pán, který je majitelem, byl při tom, tak jsem byl klidný," řekl nám po akci herec. Jeho manželka už tak v pohodě nebyla. "Sice tu malou držel na vodítku, ale radši jsem si schovávala ruce, protože ty ještě potřebuju," svěřila Hrušková. Společně si pak stejně jako loni, kdy akce také proběhla zde ve Schrothových lázních, zapózovali ještě s papouškem.

Strach mohl mít Přeučil o svůj klobouk. Ale prý také ne. Má jich dost, takže by jej bylo čím nahradit. "Počítal jsem je a mám za každý rok života jeden. Takže jednaosmdesát," smál se s tím, že klobouky možná začnou podle jeho vzoru nosit i mladí finalisté. "Klobouky jsou elegantní, oni to uznávají a říkali, že by si je možná taky pořídili. Ale zatím mají jenom kšiltovky," uzavřel Jan Přeučil. ■