Bývalá hvězda Ulice rapidně zhubla a teď se rozvlní ve StarDance! Dědíka ale čeká těžký úkol

Pavla Tomicová bude ve StarDance soutěžit o přízeň diváků a poroty po boku zkušeného Marka Dědíka. Video: Česká televize

Nabídku Pavla vnímá téměř osudově. „Nechodila jsem do tanečních a během života mi to často přišlo líto. Tou nabídkou mám pocit, že jsem dostala od života druhou šanci, a tak mým hlavním cílem je naučit se tancovat a užít si to,“ svěřila Pavla.

„Setkání s mým tanečním partnerem Markem Dědíkem bylo hlavně dojemné. Dostala jsem od něj nádhernou kytici a promluvil na mě s lehkým přízvukem mé domoviny, protože oba pocházíme ze severní Moravy. Je to skvělý tanečník a vypadá to, že i fajn chlap. Těším se moc, ale zároveň se trochu bojím, abych nezklamala sebe samu. V mládí jsem byla docela pohybově disponovaná, ale s přibývajícími léty mám pocit, že moje tělo má čím dál větší tendence na to zapomínat,“ míní herečka.

„Pavlu jsem osobně vůbec neznal. Jak jsem ji ale spatřil, tak mně v hlavě utkvěly její dvě role, jak ve Snowboarďácích, tak v Rafťácích. Ale právě o to víc se na Pavlu a naši spolupráci těším. Společně nás čekají spousty a spousty práce, neboť Pavla je tancem nepolíbená, ale právě na takovou výzvu se těším jako malý kluk a v noci nespím a přemýšlím, jaké to bude. Už teď ale vím, že to bude legrace, neboť Pavla má tak přirozené a osobité kouzlo, že to ani jinak nejde,“ těší se na další výzvu tanečník, který v minulosti po parketu prováděl Jitku Schneiderovou nebo Olgu Šípkovou.

I kvůli Markem zmíněným filmům má mnoho diváků Tomicovou v paměti zapsanou jako kus ženské, herečka však v posledních letech vlivem nemoci rapidně zhubla a vedle drobného Dědíka je teď tak akorát. ■