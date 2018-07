Krásná seriálová herečka měla autonehodu. Z vozidla ji vyprošťovali dvě hodiny

Roxanne Pallett skončila po závodu v nemocnici. Profimedia.cz

Britská herečka Roxanne Pallett (36) byla vrtulníkem přepravena do nemocnice poté, co se závodním autem nabourala do betonové zdi. Pallett závodila proti kolegovi Benu Fryiovi, se kterým moderuje show v rádiu.