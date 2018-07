Je to kočka: Nikol Švantnerová se v plavkách pochlubila bříškem pevným jako skála, na kterém tvrdě maká

Nikol Švantnerová vypadá výborně. Foto: archiv N. Švantnerové

"Zadarmo to opravdu není. Stále to spoustu práce a dřiny. Ale stojí to za to," řekla Super.cz Nikol. "Skoro každý den běhám 10 kilometrů, do toho fitko, cvičím i doma. Chtěla jsem být na léto ve formě a podařilo se," usmívá se.

"Občas to bolí, trvá to, občas to chce přemáhání. Když ale vidíte výsledky, je to radost k nezaplacení a já to prostě miluju," dodává modelka. Podívejte se, jak to nyní krásné Nikol sluší v plavkách. ■