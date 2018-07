Dcera Nadi Urbánkové uspořádala sbírku: Chystá velké stěhování!

Zpěvačka a dcera Nadi Urbánkové se stěhuje do Česka. Foto: facebook J.Fabiánové

Pořádný balík nyní shání dcera Nadi Urbánkové (79). Zpěvačka Jana Fabiánová se nedávno zasnoubila se svým americkým přítelem, hudebníkem Dino Bosem, a na nějaký čas se rozhodla vrátit do Česka. Zpátky se vrátili hlavně kvůli pracovním nabídkám, kterých tady mají víc než dost. Ale to něco stojí.

„Potřebujeme se přestěhovat z Los Angeles do Prahy, protože tam máme nějaké nádherné příležitosti v oblasti hudby a divadla. Ale náklady na dopravu jsou ohromující, prosím, pomozte nám,“ stojí v textu krátkého videa, které si Jana s Dinem připravili. Budoucí zeť Nadi Urbánkové by se měl do metropole přistěhovat se svými věcmi v srpnu.

„Náklady na dopravu při mezinárodní přepravě jsou velmi vysoké. Jsme hudebníci a musíme převézt elektroniku, hudební nástroje a osobní věci,“ stojí v textu s tím, že budoucí novomanželé prosí o jakoukoli finanční výpomoc. Na svém účtu již mají prvních 250 dolarů. Konečná částka, kterou na převoz věcí potřebují, je však 3000 dolarů, což je v přepočtu 66 tisíc korun. ■