Fotbalista Jiránek dostal kopačky od své vnadné holky z venkova: Před intimními hrátkami prý dával přednost videohrám

Tahle dvojice je už minulostí. Playboy Jiránek prý tuhle sexbombu nedokázal uspokojit. Foto: Super.cz/archiv K. Černé

Když spolu začali na začátku roku randit, chtěli tuto novinku vykřičet do celého světa. Jak už to ale bývá, rozchod by nejraději fotbalista Martin Jiránek a modelka Kristýna Černá ututlali.