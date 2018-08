Andrea Verešová byla neposedná už na základce. Kvůli tanci na školní lavici dostala poznámku

Jako školačka byla Andrea pěkné kvítko. Michaela Feuereislová

To, že Andrea Verešová (38) potřebuje pohyb k životu je každému jasné, pokud uvidí její dokonalou figuru v plavkách. Držitelka titulu Miss Slovensko 1999 má proto i velmi blízko k tanci.

Kromě tanečních, které prý musela absolvovat na příkaz svých rodičů, si střihla první taneční kreace už na základní škole. „Bylo to někdy v první, či druhé třídě a rozjela jsem to rovnou na lavici,” vzpomíná na svůj prohřešek modelka, která je ráda za to, že se doba mění.

„Můj Daniel byl naopak pochválen. Přinesl ze školy pochvalu za neuvěřitelný pohybový projev. Tak nějak to paní učitelka napsala. Nevím, za co si ji vlastně konkrétně zasloužil,“ usmívá se hrdá máma.

Své pohybové kvality jsme u Andrey mohli vidět během jejího působení v taneční soutěži Let’s Dance a zanedlouho to roztančí s dětmi na brněnském Life, kde se bude snažit překonat rekord. „Moc se těším na děti i tanec jako takový, protože ho miluju. Mimochodem, Let’s Dance, v níž jsem soutěžila v době, kdy jsem kojila několikaměsíční Vanessku, mě mnohému naučila. Byl to velký a přínosný zážitek,” říká nadšeně.

Zajímali jsme se o to, jak se na tom s tancem její manžel Daniel a jestli jejímu temperamentu v tomto ohledu stačí. Příležitostně jsou totiž spolu k vidění na parketu společenských akcí a především plesů.

„Svého času jsme dostali jako vánoční dárek v podobě poukázky kurzy tance. Já si je užila a mám dojem, že můj miláček je dal spíš povinně,“ doplňuje Verešová.

Nejen tancem ale tato půvabná diva žije. Snaží se podporovat i ty, kteří by rádi okusili zdravý pohyb nebo sport a nemají na to – děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů. Účelem Nadačního fondu Andrey Verešové je přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života těchto dětí v oblasti kultury, sportu a vzdělání.

„Chceme plnit jejich sny. Těší mě, že se aktivity nadace rozjely rychle, pomohli jsme desítkám potřebných. Asi největší radost mám ze sportovního kempu, kde se děti učí hrát tenis, tančí, malují, jezdí na skateboardu. Tentokrát je na Šumavě,“ shrnuje modelka. ■