Tyhle fotky si budou vylepovat do kabin řidiči kamionů. Manželka zakládajícího člena Lucie se ukázala téměř nahá

DJ Lucca pózovala na sexy fotkách. Foto: Martin Buček

Na to, že známá hudebnice, známá také pod svým občanským jménem Lucie Dvořáková, nedávno oslavila čtyřicáté narozeniny, je to slušný výsledek. „Ze čtyřicítky jsem měla občas smíšené pocity. To číslo zní hrozivě. Ale snažím se nemyslet na tu cifru, ale spíš vnímat to, jak se cítím. A cítím se výborně,” komentovala svůj věk dýdžejka, která prozradila recept, jak si udržuje fyzičku a čerstvou mysl.

„Mám skvělou rodinu a to je pro mě nejdůležitější. Teď v létě hraji třikrát týdně tenis, plavu v našem novém bazénu a cvičím pilates,” říká Lucca.

Když si sympatická blondýnka stoupne na váhu, tak ručička ukazuje o tři kila nižší hodnotu, než v jejích dvaceti letech. „Jídlo nijak extra neřeším, naštěstí miluju saláty a vesměs zdravé jídlo. Ale nejím pravidelně a občas taky zhřeším.”

Není divu, že je Lucca tak štíhlá, protože je v jednom kole. Kromě péče o své syny se věnuje hraní. V létě ji například čeká vystoupení na festivalu Mácháč, Let It Roll, v pražském klubu Storm a na festivalu Soundtrack Poděbrady. Na hudební události zasvěcené filmové hudbě, kterou organizuje její manžel Michal Dvořák, vystoupí ve společném back2back setu s dýdžejkou Ladidou. ■