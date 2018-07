Obrovská bolest a strach kvůli StarDance: Známý herec si přivodil zlomeninu

Prst si Václav Kopta zlomil v den setkání se svou tanečnicí. Video: Česká televize

Onen malér se mu dokonce stal před setkáním se svou taneční partnerkou Janou Zelenkovou. „Stalo se mi to první den, kdy jsem se měl setkat se svou tanečnicí. Zlomil jsem si prst, jedním mocným kopem do postele,“ řekl Václav. „Bolelo mě to až v Portugalsku, byla to opravdu neuvěřitelná bolest,“ řekl Kopta, který se však zkoušení a účasti v oblíbené show nevzdává.

Na tanečním parketu by měl strávit následujícího půl roku, je odhodlaný se velké výzvě postavit. „Máme mít teď první oficiální trénink, mám vše před sebou a budu se snažit,“ dodal Kopta, který se na soutěž velmi těší.

Česká televize sdělila, že se nic nemění, s hercem nadále počítá a zkoušet se bude dle plánu. ■