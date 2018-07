V 9. měsíci těhotenství přibrala 15 kilo: Muzikálové hvězdě se poprvé v životě třou stehna o sebe

Míša Tomešová Super.cz

Zatím přibrala patnáct kilogramů. "Cítím se dobře, ale musím říct, že nosit dítě v létě je horší, člověk se víc zapotí, zafuní. Potí se mi nohy mezi stehny, poprvé v životě se mi třou o sebe," směje se.

V plánu má stejně jako u syna Kristiána rodit přirozenou cestou. "Chci rodit přirozeně, bez různých chemikálií, pokud to půjde. Ale doma bych si rodit netroufla. Mám bráchu na invalidním vozíčku, vím, co se může stát. Láká mě porod do vody, v Praze to ale myslím nejde," dodala na otevření nové italské restaurace v pražské pasáži Myslbek. ■