Nejprve klečela před polonahým Felixem a teď toto: Gelemová zvěčnila šéfa komunistů!

Lucie Gelemová namalovala předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Foto: Instagram L. Gelemové

Tentokrát se ale pustila do opravdu nečekaného díla. Na plátně zvěčnila šéfa komunistické strany Vojtěcha Filipa! „Portrét na zakázku,“ okomentovala snímek na sociální síti Gelemová, jež byla na své dílo zjevně pyšná. Hned to ale pěkně schytala.

„Nic proti vám, ale malovat v dnešní době soudruha je opravdu strop,“ vyčetl ambiciózní výtvarnici její zřejmě již bývalý fanoušek.

Přítelkyně stále ještě s Dádou Patrasovou (62) ženatého Slováčka má zjevně smysl pro bizarnosti v krvi. Není to tak dávno, co vypustila do světa snímek, jak na dovolené v plavkách klečí před polonahým Felixem. Fotografie tehdy vzbudila obrovský rozruch a stala se terčem nejrůznějších parodií. ■