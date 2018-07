Sedmdesátku slavil ve velkém stylu a s hvězdnými hosty: Malíř Kodet ale nezahálí, za 2 roky namaloval 40 obrazů

Kristian Kodet slavil narozeniny vernisáží se spoustou hvězdných hostů Super.cz

"Život běží dál, ale to slavení je hrozně náročné. Ráno jsem dostal čestné občanství Prahy 1, kde byla spousta lidí, a teď na vernisáži je jich také hodně, tak jen přijímám gratulaci za gratulací. Ale jsem samozřejmě strašně rád, že se lidé přišli podívat. A to nejen na mne, jestli se ještě nerozpadám, ale i na moje obrazy," řekl nám Kodet. Dárky ho hosté pochopitelně potěšili, ale sám má jediné přání: "Abych to ještě přežil. Já jsem vděčný za každý nový den," svěřil.

Malíř je stále velmi aktivní. Na výstavě v galerii Novoměstské radnice v Praze, která bude k dispozici návštěvníkům dva měsíce, vystavil pouze svoji novou tvorbu za poslední dva roky. "Je jich asi čtyřicet. Já maluju pořád, podle inspirace. Nemám striktně dáno, kdy malovat, a kdy odpočívat. Je to nevyzpytatelná záležitost, ale víc času mám možná v Americe, a tam jsem také hodně prodal. Mám obrazy i v galeriích v New Yorku a na Floridě," pochlubil se. ■