Vnadná Miluška Bittnerová musí na operaci: Místo dovolené si poleží v nemocnici

Tak ji čeká ještě horší dieta než ta bezlepková, kterou musí držet celoživotně. Herečce Milušce Bittnerové (40) totiž lékaři naordinovali operaci. "Našli mi kameny ve žlučníku, takže musejí jít pryč. Lékaři byli neúprosní a řekli mi, že je to lepší hned, než až to bude zanícené," prozradila Super.cz.

Sama obtíže nepociťovala, přišlo se na to při kontrolní sonografii. "Problémy jsem na sobě nepociťovala, akorát, když jsem si dala kořalku, tak mi bylo hůř. Ale říkala jsem si, že to bude asi věkem, že jsou to první příznaky. A vidíte, jsem furt mladá. Stáří to nebylo, byl to žlučníkový kámen," řekla nám na otevření italské restaurace, kde se mohla ještě dosyta najíst, tedy všeho, co neobsahuje lepek.

"Za týden mě čeká vyndání kamenů, dělá se to laparoskopicky, rekonvalescence je zhruba na týden, což je zrovna doba, kterou jsem si vyhradila na dovolenou. Takže vlastně další dobrá zpráva, že ušetřím," smála se.

Po operaci bude muset držet šetřící dietu. "Je to více méně o tom, že nejíte potraviny, které dráždí, jako česnek nebo cibule. Hlavně doufám, že mi povolí kafe. Z toho mám větší strach než z té operace. Já totiž bez kafe nefunguju. Ale co mi lidi říkali, tak po žlučníku byli docela v pohodě a zhruba za ten týden už najeli na normální režim," uzavřela Miluška. ■