Charlotte Štiková po průšvihu na konkurzu pokračuje s muzikou: Její duet se Sámerem si přišli poslechnout máma i táta

"Nebydlíme spolu, nevídáme se. Tedy maximálně jednou týdně na firmě," řekl nám pohublý Michal Štika, na němž teď sice plandá sako, ale cítí se spokojeně. "Vůbec se nezajímal, co Charlotte dělá, nepodpořil ji. Je tady jenom, aby se ukázal v médiích a před těmi holkami, co s nimi spí," kontrovala Monika na adresu svého manžela. Prostě se Štikami bylo veselo jako vždycky.

Pokecali jsme i se Sámerem, protože na konto toho, že si na duet vybral zrovna Charlotte, vznikly dva tábory. Jeden tvrdí, že už je zpěvák v koncích a tohle je jeho umělecká sebevražda, druhý zase, že jde o promyšlený kalkul. "Za hudební spolupráci na Štikách jsem dostal dva a půl miliónu a další spolupráce byla logickým vyústěním. Písničku jsem měl čtyři roky v šuplíku, tak jsem ji vytáhl," řekl Super.cz Issa.

"Ten konkurz byla katastrofa. Ale i kvůli tomu, že mi na poslední chvíli změnili písničku," řekla nám sama Charlotte, která na improvizovaném jevišti se Sámerem předváděla hodně vášnivé kreace. Co by na to asi řekl její Ifko, který na křtu chyběl? A proč tam vlastně nebyl? "Mrzelo ho to, ale musí být v práci. Byl povýšený, je z něj teď školitel u velké firmy," pochlubila se úspěchem svého milého začínající zpěvačka.

Mnoho z účastníků křtu ovšem pochybovalo o tom, že Charlotte se Sámerem zpívali naživo. Dost tomu pomohlo i to, že na začátku písničky neměla vůbec mikrofon u úst. "Ne, to byl half playback," tvrdil Sámer, když jsme se ho na to zeptali. ■