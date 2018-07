6 rozvášněných fotek Rytmuse a Jasminy Alagič: Brzy jich budu mít 200 a trefí vás šlak, varuje ex Dary Rolins

Rytmus a Jasmina Alagič jsou krásný pár. Foto: Super.cz/Instagram Rytmuse

Zamilovaný raper Rytmus (41) se opět rozvášnil. Drsňák je zaláskovaný do Jasminy Alagič (29) až po uši a není snad den, kdy se na sociální síti nepochlubí nějakým něžným snímkem s moderátorkou SuperStar.

Lásku až za hrob mu samozřejmě všichni moc přejeme včetně jeho fanoušků. Byť se našli i tací, kterým už jeho láskyplné fotky lezou na nervy, určitě jich není většina.

A Rytmusovi, jenž před Jasminou sedm let žil s Darou Rolins (45), kterou miloval méně, je beztak jedno, co si o něm kdo myslí. Fotky s milovanou Jasminou totiž bude zveřejňovat i nadále.

„Přátelé, nachystejte se na to, že dám asi tak 100 fotek s Jasmínkou. A nejdeš do p*če? 200 fotek, aby vás šlak trefil,“ vzkázal pěkně zostra všem, kdo si snad myslí, že poté, co ho probodl Amorův šíp, snad přestal mluvit sprostě.

V galerii si zatím prohlédněte 6 zamilovaných Rytmusových fotek. Dalších 194 raper zveřejní na Instagramu v nejbližší době. ■