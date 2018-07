Zase zamilovaná: Lucie Bílá poprvé prozradila, že se svalnatým ochráncem opět tvoří pár. Co je svedlo dohromady?

Lucie Bílá svěřila, co ji opět spojilo s její staronovou láskou Radkem Filipim. Super.cz

"Myslím, že to ani nikoho nepřekvapilo. Mám pocit, že to, že k sobě patříme, věděli dřív než já. Aspoň mi to dávají denně najevo," řekla nám Lucka. Nás ovšem zajímalo, proč si vlastně dali ve vztahu pauzu. "Měla jsem pocit, že to nejde dohromady skloubit s prací. Ale my se máme tak rádi, že jsme to zkusili a ono to jde," svěřila.

Svoji roli při návratu sehrál i Lucčin nový pes. "To ano, protože díky Kvidovi, který má dneska už třináct a půl kilo, jsme spolu začali být ještě víc. A některé věci prostě jsou. Pokud spolu ti lidé být mají, tak spolu prostě jsou. Mám pocit, že jsme od sebe vlastně ani neodešli, protože jsme sice chvilku nebyli párem, ale byli jsme spolu stejně denně, protože jsme spolu pracovali," přiznala zpěvačka.

"A Radek se o mě tak krásně stará a je to takový poklad, jak v práci, tak i v životě, že bych byla truhlík, kdybych to ještě nezkusila. Myslím, že to se mnou neměl moc jednoduché, musel přejít hory a doly, ale jako správný princ si mě zaslouží," dodala. Draka prý kvůli ní zabíjet nemusel. "Už jsem tak otřískaný kozák, že draka bych zmlátila sama," smála se Lucie. ■