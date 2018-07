Vlastní děti nemá, přesto se Zedníček stane čtyřnásobným dědečkem

Pavel Zedníček je čtyřnásobný děda. Michaela Feuereislová

„Jedné jsou čtyři, druhé je rok, třetí jsou čtyři měsíce. Na cestě je čtvrté vnouče,” nechal se slyšet Zedníček na představení nového programového schématu kanálu ČT Déčko.

Doposud bylo známo, že Zedníčka udělala dědečkem dcera jeho manželky Bára, která porodila letos v březnu. Jaké další děti považuje za svá vnoučata, nechtěl herec upřesnit. „Nechte to být, to nebudeme řešit,” říká Pavel Zedníček který se snaží s nejmladšími členy rodiny trávit co nejvíc času. „Vídáme se vždy, jakmile je čas.”

Aby toho nebylo málo, tak si Zedníček vyzkouší roli dědy i na televizní obrazovce. Brzy se představí v šestnáctidílném seriálu Skautská pošta 1918 v roli pradědečka. „Cítím se v té roli dobře. V pořadu vystupuju jako stošestnáctiletý pradědeček, cvičíme tady s dětma, děláme kravinky, navíc se ještě něco nového dozvím. Jsem nadšený,” komentuje svou novou roli v zábavně-vzdělávacím seriálu, který odkazuje na sto let od vzniku Československa. ■