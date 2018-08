Tahle půvabná herečka by z fleku mohla tančit ve StarDance: Místo toho bude učit tančit děti v televizi

Henrieta začínala původně s tancem. Až pak u ní zvítězilo herectví. Michaela Feuereislová

„Celý pořad je mým nápadem. Asi před třemi lety jsem podala České televizi návrh, který se nechytil hlavně z toho důvodu, že v televizi měl už svůj pořad Honza Onder. Chvíli mě to mrzelo a o to větší radost jsem měla, když si na mě vzpomněli. Jen to chtělo čas,” říká Henrieta, která bude učit děti tančit na písničky z českých pohádek. Starší pořad svého předchůdce Henrieta viděla. „Musela jsem vidět pár dílů, protože podmínkou bylo, aby se žádná z písniček neopakovala. Samotnou mě to zajímalo, protože chci, aby ten náš pořad děti bavil,” usmívá se herečka, známá ze seriálů V.I.P. vraždy či Modrý kód.

Herečka je přesvědčená, že tancovat může každý. „Jsme moderátorská dvojice. Já budu tanec učit a můj kolega to bude plést. Chceme ukázat, že ne každý musí umět tancovat jako ve StarDance, ale důležité je, že člověk má z tancování radost a že nás to všechno baví,” říká Henrieta Hornáčková. ■