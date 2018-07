Vážné problémy se srdcem. Dabérka Chůvy k pohledání musela okamžitě pod kudlu

Oblíbená herečka a dabérka má za sebou operaci srdce. Michaela Feuereislová

Bývalá dětská hvězda známá z filmů Páni kluci a Jak se točí rozmarýny, jež se posledních dvacet let pravidelně objevuje na televizních obrazovkách v pořadu Kouzelná školka, měla problémy se srdečním rytmem a lékaři jí museli implantovat kardiostimulátor.

„Tento zákrok jsem podstoupila začátkem května. Z nemocnice mě pustili v pátek a v úterý jsem už natáčela,” svěřila se Super.cz herečka na tiskové konferenci, kde bylo představeno nové programové schéma kanálu ČT Déčko. Po operaci byla sice Reifová slabá, ale musela se vrhnout do natáčení speciálního dílu Kouzelné školky k oslavě dvacátých narozenin.

Magdalena o své srdeční vadě neměla původně ani tušení. „Byla jsem posledních deset let unavená, člověk to ale přikládal věku. Říkala jsem si, že je to možná způsobené přechodem. Pak mi ale během předoperačního vyšetření k jinému zákroku zjistili, že mám speciální problém se srdcem,” vzpomíná na zásadní moment herečka, která hned týden na to šla pod kudlu.

„V IKEM zareagovali hrozně rychle, operace proběhla hned týden na to a při vědomí. Samozřejmě jsem pánům doktorům do toho kecala, měla jsem strach, aby mi třeba neusnuli,” se smíchem v hlase vtipkovala Magdalena.

Nyní chodí Reifová na pravidelné kontroly. „Říkám, že chodím na technickou, nosím v kabelce dokonce techničák,” smála se Magdalena Reifová a dále dodala: „Zatím docházím jednou za čtvrt toku, pak budou půlroční periody,” říká Magdalena Reifová, která je šťastná, že má opět tolik energie jako před mnoha lety. Svou otevřenou zpovědí o svém zdravotním stavu chce herečka dodat vzpruhu těm, kteří se potýkají s podobnými obtížemi. ■