To není pro slabé povahy. Kapela kvůli natáčení klipu zakopala zpěváka do hrobu a zasypala ho havětí

Klip kapely The.Switch k písni Dávám je jen pro silnější povahy. Video: THE.SWITCH

Kapela The.Switch netvoří žádný sluncem zalitý popík, a proto ke své temné muzice vytváří stejně laděné klipy. Ten poslední k písni Dávám je obzvlášť morbidní, jelikož zpěváka kapely Štěpána Šatopleta kolegové zakopali do improvizovaného hrobu. Aby toho nebylo málo, tak dalšími aktéry klipu jsou hadi, housenky, kobylky a brouci.

„Pro mě je písnička Dávám vždy jedním z vrcholů našeho setu. Ten refrén má v živém podání tak neuvěřitelnou sílu, že mi skoro pokaždé běhá mráz po zádech. Klip, který pro nás Jakub Mahdal natočil, naprosto dokonale pasuje na to, jak v kapele tuhle pecku vnímáme. A rád bych fakt smeknul před naším zpěvákem Štěpánem, který podle mě podal svůj nejlepší herecký výkon,” říká Michal Majkláč Novák, kytarista kapely.

Kromě zasypání do hlíny se musel Štěpán vypořádat taky s hemžením všemožné havěti. Její obstarání si vzal na starost přímo režisér Jakub Mahdal: „Ve zverimexu jsem měl původně namířeno jen pro housenky, potkal jsem tam ale lehce podivného a zároveň moc fajn chlápka. Ten se mi sám nabídl, že mi půjčí hada, protože je chovatel a má toho doma spoustu. Normálně by mě podobná nabídka asi dost zaskočila, ale teď se to fakt hodilo,“ vysvětluje s úsměvem Jakub.

Skupina se nikdy přes svou ponurou hudbu netajila pozitivním přístupem k životu a vírou v lásku jako nejdůležitější energii v námi známém vesmíru. To v singlu Dávám deklarují refrénem „Dávám nebi respekt, hvězdám smysl a lidem lásku, na kterou se můžou odvolávat.” ■