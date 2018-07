Manželka Dana Bárty vypadá necelý rok po porodu skvěle: A pomalu se vrací do práce

Jedenáct měsíců po porodu vypadá Alžběta skvěle. Michaela Feuereislová

Není to ještě ani rok, co Alžběta Bártová, dříve Plívová, přivedla na svět syna Mikuláše . Sympatická manželka Dana Bárty už se ale pomalu vrací ke své profesi tiskové mluvčí v České televizi. „Funguju na částečný úvazek. Bála jsem se toho, ale dá se to zvládat,” uvedla půvabná brunetka.

Když je Alžběta v zaměstnání, péči o syna zastane manžel Dan Bárta. „Dan to skvěle zvládá. Máme taky paní, která nám pomáhá, bývá to na střídačku,” říká. Je fajn pro mou hlavu střídat ty dvě věci. Většinu času ale jsem s Mikulášem a je to to hlavní, co mě zajímá a baví,” říká Alžběta, která nemá pocit, že by syn trpěl její nepřítomností. „Zatím nepozoruju, že by to pro něj bylo frustrující, náročné a těžké.”

S Bártovou jsme si povídali na tiskové konferenci, kde byly představeny novinky podzimní sezóny dětského programu Déčko. Ptali jsme se jí, jestli s manželem uvažují o dalším dítěti. „Nikdy neříkej nikdy,” usmála se.

Její muž má z předchozího vztahu se spisovatelkou Kateřinou Procházkovou dceru Elišku. ■