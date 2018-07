Tahle fotka řádně rozohnila zajíčka Kourtney Kardashian! Co mu na ní tak vadilo?

Tahle fotka se jejímu příteli vůbec nelíbila. Profimedia.cz

Je tu ale někdo, komu tyto snímky značně lezou krkem, a to je její přítel Younes Bendjima (25). Pod poslední takový snímek, na kterém Kourtney vystavila svoje luxusní pozadí, dokonce napsal nespokojený komentář.

„Tohle musíš dělat, abys získala lajky?“ napsal jí Bendjima pod fotku, ale později komentář raději smazal. Podle magazínu People mu vždy vadilo, že se jeho partnerka vystavuje světu polonahá. V minulosti to byl dokonce důvod k rozchodu.

Ať se mu to líbí, nebo ne, vypadá to, že s tím nic neudělá. Kourtney totiž za polonahé snímky chválí nejen její sestry, ale také další celebrity. Pár se začátkem týdne vrátil z dovolené na Sardinii, kde byl i s dětmi Kourtney. Pohádkovou dovolenou si prý velmi užili a jejich vztahu prospěla. Zdá se, že to v Younesovi ale vyvolalo trochu majetnické sklony. ■