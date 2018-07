Trávníčkův syn šel kvůli Muži roku do sebe: Maká ve fitku a už na něm praská košile. Jen chodí 10x denně na záchod

Pavel Dytrt Super.cz

Syn Pavla Trávníčka (67), herec Pavel Dytrt, jde kvůli tomu, že se dostal do finále Muže roku, opravdu do sebe. Na víkendovém soustředění jsme si nemohli nevšimnout, že mu přibyly svaly. Oproti ostatním finalistům to sice ještě velká sláva není, ale opravdu se snaží.

"Zjistil jsem, že to nejde úplně tak rychle, jak jsem si myslel. Dodržuji jídelníčky, které mám sestavené, mám sestavený i cvičební plán a každé ráno chodím u nás na Žižkově do fitka. Už mi to jde s výdrží a silou docela dobře, zvednu o dvacet kilo víc, než sám vážím," pochlubil se nám Pavel. Důkazem, že nabral, bylo i to, že mu na módní přehlídku museli dát o číslo větší košili, protože ta, kterou měl původně, už na něm praskala.

Jíst musí opravdu hodně, například 300gramovou porci k snídani, což mu nedělá úplně dobře. "Mám strašně rychlý metabolismus a to je můj největší problém. Po snídani jdu třeba desetkrát na záchod. Ale snad se to srovná," doufá.

Pokud jde o práci, prozradil nám, že se chystá na další spolupráci s tatínkem. "Budeme v jeho zájezdovém divadle hrát představení Vysoká hra. Je to už druhé, předtím to byla hra Otylka, a obě můžu doporučit, jsou super. Těším se na to a všechny zvu," řekl nám.

Užil si prý i natáčení Ordinace v růžové zahradě. "Tam jsem hrál feťáka Hynka Fojtíka, byla to fajn nová zkušenost. Chybí mi to, škoda, že se to nenapsalo na větší dějovou linku. Ale co bude dál, nemůžu prozradit, protože nevím, kde ten děj momentálně je," uzavřel. ■