Co se jí stalo? Bývalá moderátorka Peříčka leží po operaci v nemocnici

Zuzana Belohorcová je po operaci. Foto: Filip Matušinský

Loni to byla reoperace vnad, letos se rozhodla podstoupit operaci břišní kýly. V úterý dopoledne se bývalá moderátorka Peříčka probudila z narkózy v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

"Jsem v pořádku. Trošku to samozřejmě bolí, ale jde to. Jde v podstatě o banální zákrok," řekla Super.cz jen chvíli po probuzení Zuza, kterou si diváci pamatují z erotického pořadu Peříčko. V nemocnici by měla zůstat ještě týden a poté ji čeká rekonvalescence.

Už na konci července se Belohorcová vrací do USA. Tam už na ni bude čekat její manžel, který odletěl před pár dny. Děti Salma a Nevio jsou zatím v péči Zuzaniných rodičů na Slovensku. ■