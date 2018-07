Tajemství hlavní role prvního filmu Jaromíra Hanzlíka prozrazeno: Dostala ji máma 4 dětí, co s ním hrála v Pojišťovně štěstí

Alena Antalová dostala hlavní roli ve filmu Jaromíra Hanzlíka. Super.cz

Herečka Alena Antalová (45), s níž se potkával v seriálu Pojišťovna štěstí, byla z jeho nabídky nadšená, i když bude muset přes léto trochu zanedbávat své čtyři potomky. S Alenou jsme se potkali, když spolu s kolegy z muzikálu Mamma Mia! přijela zazpívat na soustředění Muže roku do Schrothových lázní, kde probíhal i kulturní program. Pobavili jsme se samozřejmě i o mužích, hlavně o tom jejím, s nímž je už roky šťastná.

"Vím, že je to soutěž v mužské kráse. Je fajn, když je chlap hezký, ale určitě to není to, co mě zajímá nejvíc," řekla Super.cz. "Můj muž mě zaujal humorem, optimismem, tím, jaký je. A mimochodem, on je taky fešák, takže se u něj snoubí úplně všechno. Jsem moc ráda, že ho mám," vyznala se herečka.

I když manžela a rodinu miluje, letošní léto s nimi nestráví tolik času, kolik by si přála. "Budu mít pracovní léto, protože budu točit krásný film. Jaromír Hanzlík napsal svůj první scénář, je velmi něžný a velmi křehký. Jestli se nám film Léto s džentlmenem povede tak i natočit, máme se na co těšit," svěřila Antalová, která si zahraje hlavní ženskou roli.

"S Jaromírem jsme spolu kdysi hráli v Pojišťovně štěstí, ale měli jsme různé dějové linky, potkávali jsme se nejvíce občas v cateringu. O to víc mě potěšilo, když se mi ozval. Takže sice přijdu o kus léta, ale člověk nemůže mít všechno. Děti to určitě zvládnou, ale já to budu mít horší," uzavřela Alena. ■