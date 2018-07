Byt za 8 miliónů v Praze není všechno. Belohorcová prodává i své luxusní sídlo v USA za 55 mega. Tady ho máte!

Zuzana s manželem Vlastou Hájkem Michaela Feuereislová

"Začala u nás v domě rekonstrukce. Je to jeden ze starších domů, bylo to potřeba. Před půl rokem to celé začalo, přestavba lobby, fitka, přístupové haly, bazénů, tenisových kurtů. Začíná tam být bydlení kvůli hluku nepříjemné," vysvětluje Belohorcová.

Proto se rozhodli přestěhovat. "Byt prodáme a za čtyři roky bychom se tam chtěli vrátit a koupit byt třeba ještě ve vyšším patře. Máme to tam rádi. Portofino jsme si hodně oblíbili. Zatím si pronajmeme něco kousek, možná blíž k pláži," vysvětluje.

Na prodeji prý vydělají. Před lety byt koupili v přepočtu za 45 miliónů korun. "Nyní prodáváme za dva a půl miliónů dolarů, tedy zhruba 55 miliónů korun," dodala moderátorka. ■