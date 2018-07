5 důvodů, proč si Češi oblíbili Řecko. Zamilujte si ho i vy

Slunce, památky a letní pohoda. Řeckou pohádku si každoročně užívají při své dovolené tisíce Čechů. Vyberte si svůj vysněný pobyt v nabídce last minute i vy. Ještě váháte? Známe pět důvodů, které vás přesvědčí.

1. Pláže „jako ze žurnálu“

Krásnější pláže budete v Evropě jen těžko hledat. V Řecku totiž vypadá téměř každá jako vystřižená z turistického průvodce. Na Krétě zamiřte třeba na pláž Elafonisi, které se přezdívá pro její mělký přístup do vody Evropské Tichomoří. Snadno se dá z pláže přebrodit na nedaleký stejnojmenný ostrov. Pláž se žlutým, bílým a růžovým pískem z dálky vypadá jako zářící most. Nezapomenutelné pláže najdete i na dalších místech, třeba červenou pláž na Santorini nebo pláž Navajo na Zakynthosu, kterou proslavil po celém světě vrak lodi.

Na objevování řeckých pláží si můžete půjčit skútr, auto nebo plout výletní lodí



2. Dovolená v srdci antické kultury

Ať už v Řecku zamíříte kamkoliv, narazíte na archeologická naleziště a staré antické chrámy. Odborníci z portálu dovolena.cz svým klientům doporučují vypůjčit si v místě pobytu auto nebo skútr – za historií se můžete vypravit sami a na jednom výletě stihnete navštívit několik míst. Například na Rhodu si prohlédnete akropoli v hlavním městě ostrova, o necelou hodinu později už se můžete procházet po asi 40 kilometrů vzdáleném nalezišti Kamiros. Pokud míříte na ostrov menší, zkuste si půjčit třeba kolo nebo se vydat na výlet kolem ostrova na palubě lodi.

Památky starobylého Řecka Vás ohromí

3. Letní teploty i na podzim



Středozemní oblast Evropy se nachází v takzvaných subtropech, a i díky tomu se v Řecku ohřejete a vykoupete v moři ještě v září. Teplota v létě často bez srážek stoupá až k téměř 40 stupňům Celsia. Pokud si Řecko nechcete letos nechat utéct, ale raději vidíte rtuť teploměru pod 30, zamiřte na dovolenou právě v prvním podzimním měsíci a rozlučte se s létem takříkajíc ve velkém stylu. Svou dovolenou si můžete vybrat ještě dnes na dovolena.cz.

Malebné vesničky a příjemné taverny lákají k návštěvám

4. Ze zahrady rovnou na talíř

Čerstvost, jeden z hlavních znaků řecké kuchyně. Ať už se jedná o bylinky, které tu rostou všude i divoce, zeleninu nebo olivový olej, čerstvější ingredience nenajdete. Vychutnejte si s výhledem na moře typickou řeckou musaku, pitu s oblíbenými tzatziki nebo třeba jen balkánský dezert baklavu s ledovou kávou frapé. Řecká kuchyně je navíc lehce stravitelná a říká se o ní, že funguje jako prevence proti cukrovce a infarktu.

Čerstvé a chutné – to je hlavní znak středomořské kuchyně

5. Letadlem na dovolené za pár hodin

Řecko patří mezi nejpopulárnější turistické destinace mezi Čechy. I proto řada cestovních kanceláří v letních měsících vypravuje do jednotlivých letovisek přímé charterové lety. A to nejen z Prahy, letadla pravidelně míří do Řecka také z Brna, Ostravy a Pardubic. Na letiště to tak nemáte z domu daleko, a blízko to budete mít i přímo do vašeho hotelového rezortu. ■