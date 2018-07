Jedna kérka vedle druhé: Michael Foret se pochlubil všemi svými tetováními a vysvětlil jejich význam. Budete koukat

Michael Foret nám ukázal všechna svoje tetování. A že jich je! Super.cz

Zpěváka Michaela Foreta (31) jsme stejně jako řadu dalších známých tváří potkali na soustředění Muže roku. I on sám měl kdysi nakročeno do modelingu, čímž nás trochu překvapil. A během rozhovoru se nám také pochlubil svými tetováními. Už jich má tolik, že babičky protestují.

"Moje modelingové začátky sahají do mých dvanácti třinácti let. Pokoušel jsem se o nějaké fotky, dělal si book a chodil dokonce na modelingový kurz. Byl jsem šílený puberťák. Pravda je, že výšku bych na to měl, ale ty další věci už bych asi nebyl schopný dotahovat," prozradil nám Michael, proč tímto směrem nevykročil.

Nemá ovšem jen potřebnou výšku, ale i super figuru, za kterou by se nemusel stydět ani žádný finalista Muže roku. "Chválabohu nefotrovatím, ani poté, co se nám narodila dcerka. Žádné velké panděro mi nenarostlo, i když tam nějaké výkyvy byly. Snažím se udržovat i ze zdravotních důvodů, aby mě nebolela záda," vysvětlil.

Ovšem stejně jako velká část chlapců, kteří jsou ve finále, se i Michael může pochlubit řadou tetování, která nám na kameru ukázal a sám si je dokonce navrhnul. Podívejte se na našem videu, kde všude je má a jak vysvětluje jejich symboliku. ■