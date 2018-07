Tahle zpěvačka (72) vypadá už 40 let stejně! Je chodící reklamou na plastickou chirurgii

Cher na londýnské premiéře pokračování muzikálu Mamma Mia! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bohyně popu Cher (72) se připojila k londýnské premiéře tolik očekávaného pokračování trháku Mamma Mia! Here We Go Again, kde si i sama zahrála. Na červeném koberci předvedla svůj nekonečně mladistvý vzhled a upoutala na sebe veškerou pozornost.