Vrkú, vrkú: Po drsném Rytmusovi se rozvášnila i Jasmina Alagič, kterou Amorův šíp probodl opravdu fatálně

Rytmus a Jasmina Alagič jsou zamilovaní až po uši. Foto: Instagram J. Alagič

Zamilované vrkání jindy drsného rapera Rytmuse (41) zahltilo jeho profil na Instagramu. Slovenský zpěvák sice sedm let žil s Darou Rolins (45), ale to prý není nic proti tomu, co teď cítí k moderátorce Jasmině Alagič (29).