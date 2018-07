Běhá, aby se mohla cpát sladkým. Výsledek? Kamila Nývltová se chlubí touto sexy postavičkou v plavkách

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

Zpěvačka Kamila Nývltová (29) je nadšenou sportovkyní a nezahálí ani v létě. Se svým partnerem boxuje, chodí do fitka a běhá. A na její postavě je to znát. Sama ale přiznává, že běhat deset kilometrů při vysokých teplotách je velmi náročné. "Někdy je to fuška, ale ten pocit pak je k nezaplacení," říká.