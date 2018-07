Na večírku, kde tekla vodka proudem, vyměnila abstinentka Hrachovcová alkohol za jinou neřest

Kaira Hrachovcová je abstinentka. Super.cz

„Neberu se jako abstinent. Je ale pravda, že nepiju alkohol už mnoho let, není to úplně to moje,” uvedla herečka a dále dodala: „Alkohol je dobrý, pokud je ho s mírou. Stejně tak je to třeba s cigaretou, i když já taky nekouřím a nechci to propagovat. Že bych si v tom libovala, tak to ne, nemám tu potřebu,” svěřila se nám Kaira na večírku, kde tekla proudem prémiová vodka ze Švédska filtrovaná v autentické měděné destilační nádobě.

I Kaira má za sebou ale prohýřené noci, po kterých následoval bolehlav. „Samozřejmě jsem úplně normální a zažila jsem různé momenty, kdy jsem to přehnala i s alkoholem a opila jsem se. A ne jednou. Možná se mi v té době stala první záklopka, kdy jsem si řekla, že tohle už nechci opakovat,” říká herečka, která spíš nehřeší s alkoholem, ale kofeinem. „V poslední době si vychutnávám výborné presso a dávám si ho s tonikem.”

Abstinentka Hrachovcová nemá logicky potřebu podstupovat žádné půsty a detoxikační kůry. „Nikdy to nedělám a neměla jsem potřebu to zkusit. Nejlepší je jet si v režimu neustále a nemít potřebu mít detox,” říká Kaira Hrachovcová. ■